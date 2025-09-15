В Татарстане провели первую операцию на желудке с участием робота
Команду хирургов возглавили Том Шарапов и Айрат Тимерзянов
Республиканский онкодиспансер провел первую в регионе робот-ассистированную резекцию желудка. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.
Команду хирургов возглавили Том Шарапов и Айрат Тимерзянов. В составе бригады также работали врач-анестезиолог-реаниматолог Наталья Баишева. Операция прошла по методике «Бильрот II» с удалением двух третей желудка и формированием комбинированного анастомоза: задняя стенка наложена аппаратом, передняя — вручную.
Ранее пациентка перенесла химиотерапию и открытую операцию. Благодаря роботизированной системе вмешательство прошло малотравматично.
Предварительное обучение хирургов провел специалист из Санкт-Петербурга Дмитрий Гладышев. Операция завершилась успешно, состояние пациентки стабильное.
Ранее в Казани представили первый российский тренажер для урологических операций.
