На фоне заседания ЦБ в России фиксируется рост мошеннических атак

12:08, 15.09.2025

Злоумышленники рассылают ложные предложения о «выгодных инвестициях»

Фото: Реальное время

В России на фоне сентябрьского заседания Центробанка зафиксировался рост мошеннических атак. Злоумышленники используют интерес к этой теме для создания фишинговых сайтов и рассылки ложных предложений о «выгодных инвестициях» и «сохранении высокой ставки по вкладам». Об этом RT рассказал руководитель ИБ-направления «Телеком биржи» Александр Блезнеков.

Он отметил, что мошенники используют доверие граждан к крупным организациям для похищения персональных данных.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Эксперты прогнозируют рост числа поддельных сайтов, звонков и рассылок от лиц, выдающих себя за сотрудников банков или регуляторов. Мошенники часто создают ощущение срочности, играют на страхе упущенной выгоды и даже могут перечислить жертве небольшую сумму «прибыли», чтобы мотивировать на более крупные вложения.

— Лучше всего не переходить по подозрительным ссылкам и внимательно проверять адреса сайтов, на которые заходите. Никогда не сообщайте посторонним свои пароли, коды из смс и данные банковских карт, — сказал эксперт.

Специалисты также напоминают: при малейшем подозрении на мошенничество следует оперативно блокировать карты и сообщать о случившемся в банк и соответствующие службы.

Напомним, 12 сентября Центробанк на заседании понизил ключевую ставку с 18 до 17% годовых.

Елизавета Пуншева

