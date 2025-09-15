На фоне заседания ЦБ в России фиксируется рост мошеннических атак
Злоумышленники рассылают ложные предложения о «выгодных инвестициях»
В России на фоне сентябрьского заседания Центробанка зафиксировался рост мошеннических атак. Злоумышленники используют интерес к этой теме для создания фишинговых сайтов и рассылки ложных предложений о «выгодных инвестициях» и «сохранении высокой ставки по вкладам». Об этом RT рассказал руководитель ИБ-направления «Телеком биржи» Александр Блезнеков.
Он отметил, что мошенники используют доверие граждан к крупным организациям для похищения персональных данных.
Эксперты прогнозируют рост числа поддельных сайтов, звонков и рассылок от лиц, выдающих себя за сотрудников банков или регуляторов. Мошенники часто создают ощущение срочности, играют на страхе упущенной выгоды и даже могут перечислить жертве небольшую сумму «прибыли», чтобы мотивировать на более крупные вложения.
— Лучше всего не переходить по подозрительным ссылкам и внимательно проверять адреса сайтов, на которые заходите. Никогда не сообщайте посторонним свои пароли, коды из смс и данные банковских карт, — сказал эксперт.
Специалисты также напоминают: при малейшем подозрении на мошенничество следует оперативно блокировать карты и сообщать о случившемся в банк и соответствующие службы.
Напомним, 12 сентября Центробанк на заседании понизил ключевую ставку с 18 до 17% годовых.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».