В Казани выставили на продажу рыбную ферму

Производство расположено нa тeppитopии тeхнoпoлиcа Xимгpaд

Фото: скриншот с сайта Авито

На территории технополиса «Химград» в Казани выставлена на продажу оборудованная рыбоводная ферма. Предприятие включает три производственные линии с общим объемом бассейнов 196 кубических метров. Соответствующее предложение появилось на сайте бесплатных объявлений. Продавец планирует выручить за лот 3 миллиона рублей.

Первая линия объемом 21 кубический метр используется как зона зимовки рыб. Вторая линия (47 кубических метров) предназначена для выращивания осетровых. Третья линия объемом 128 кубических метров служит основным производственным помещением.

Ферма оснащена котельной на пеллетах, генератором, инженерными сетями мощностью 50 кВт и системой водоснабжения с производительностью 30 кубических метров в сутки. Система управления полностью автоматизирована.

Основная особенность предприятия заключается в возможности получения икры прижизненным способом. В комплекте с фермой предлагается маточное стадо РоЛо весом 1,5 тонны стоимостью 3 миллиона рублей.

Напомним, что в начале августа в Зеленодольском районе также выставили на продажу рыбную ферму.



Дмитрий Зайцев