В Зеленодольске выставили на продажу рыбную ферму: ее открывал глава района
Продавец планирует выручить от сделки 15 миллионов рублей
Рыбную ферму по выращиванию африканского сома выставили на продажу. Соответствующее предложение опубликовано на сайте бесплатных объявлений. Производство расположено в Зеленодольском районе Татарстана. Стоимость лота составляет 15 млн рублей.
В стоимость продажи входит земельный участок площадью 2,5 гектара, оборудование и несколько помещений. Будущему покупателю продавец предлагает открыть вблизи тематический — рыбный — ресторан.
Ферма работает под ООО «Рыбное место». Ее учредителем является Ильдар Сафиуллин, директором — Камиль Ахмеров. Судя по открытым данным, они являются владельцами земельного участка, на котором расположена ферма.
По данным сервиса «СПАРК», в 2024 году предприятие показало 1,995 млн доходов, при этом чистая прибыль составила 5 тыс. рублей.
«Реальному времени» не удалось получить комментарии владельцев, при получении они будут опубликованы.
Производство открылось в сентябре 2022 года. На нем присутствовал глава Зеленодольского район Михаил Афанасьев. Тогда же чиновник обещал оказывать «всю необходимую поддержку».
— Идея создания рыбной фермы возникла давно, долго искали землю и, когда увидели эту территорию, поняли, что нам подходит. Мальков мы выводим сами, в среднем за 6 месяцев они вырастают до 1,5—2 кг. Пока в экспериментальном режиме у нас здесь порядка 3 тысяч особей. Используем воду из скважины, рыба чувствует себя хорошо, — говорил в сентябре 2022-го Ильдар Сафиуллин.
Отметим, что по заказу предприятия ученые КГЭУ (Казанский государственный энергетический университет) на протяжении четырех лет разрабатывали специальную технологию выращивания этой рыбы.
