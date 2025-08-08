В Зеленодольске выставили на продажу рыбную ферму: ее открывал глава района

Продавец планирует выручить от сделки 15 миллионов рублей

Фото: скриншот с сайта Авито

Рыбную ферму по выращиванию африканского сома выставили на продажу. Соответствующее предложение опубликовано на сайте бесплатных объявлений. Производство расположено в Зеленодольском районе Татарстана. Стоимость лота составляет 15 млн рублей.

В стоимость продажи входит земельный участок площадью 2,5 гектара, оборудование и несколько помещений. Будущему покупателю продавец предлагает открыть вблизи тематический — рыбный — ресторан.

Ферма работает под ООО «Рыбное место». Ее учредителем является Ильдар Сафиуллин, директором — Камиль Ахмеров. Судя по открытым данным, они являются владельцами земельного участка, на котором расположена ферма.

По данным сервиса «СПАРК», в 2024 году предприятие показало 1,995 млн доходов, при этом чистая прибыль составила 5 тыс. рублей.



«Реальному времени» не удалось получить комментарии владельцев, при получении они будут опубликованы.

Производство открылось в сентябре 2022 года. На нем присутствовал глава Зеленодольского район Михаил Афанасьев. Тогда же чиновник обещал оказывать «всю необходимую поддержку».

предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

— Идея создания рыбной фермы возникла давно, долго искали землю и, когда увидели эту территорию, поняли, что нам подходит. Мальков мы выводим сами, в среднем за 6 месяцев они вырастают до 1,5—2 кг. Пока в экспериментальном режиме у нас здесь порядка 3 тысяч особей. Используем воду из скважины, рыба чувствует себя хорошо, — говорил в сентябре 2022-го Ильдар Сафиуллин.



Отметим, что по заказу предприятия ученые КГЭУ (Казанский государственный энергетический университет) на протяжении четырех лет разрабатывали специальную технологию выращивания этой рыбы.

Дмитрий Зайцев