11 пожаров потушили в Татарстане за прошедшие сутки
Пять из них возникло в жилом секторе
За минувшие сутки, 14 сентября, пожарно-спасательные подразделения Татарстана реагировали на 11 возгораний, пять из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.
Помимо тушения пожаров, сотрудники службы активно участвовали в других оперативных мероприятиях. Они 14 раз выезжали по ложным вызовам, девять раз взаимодействовали с другими экстренными службами. Кроме того, пожарные пять раз привлекались для помощи при ликвидации последствий ДТП.
На водных объектах республики за прошедшие сутки происшествий не зафиксировано. Напомним, что в Татарстане продолжаются поиски пропавших на Волге.
