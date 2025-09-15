В Татарстане продолжаются поиски пропавших на Волге
Двое людей числятся без вести пропавшими после трагедии с перевернувшимся катером
Поисково-спасательная служба Татарстана продолжает операцию по поиску двух пассажиров катера, который перевернулся и затонул на реке Волге вблизи поселка Октябрьский Зеленодольского района. Об этом сообщили ГУ МЧС по республике.
Водолазы работают с применением современных технологий. Поисковые мероприятия проводятся с использованием специального оборудования — гидроакустического прибора «ГБО Гидро», а также методом галсового поиска.
По данным, поисковые работы ведутся в течение светового дня, до наступления темноты. Сегодня поисковые мероприятия были возобновлены в штатном режиме.
Напомним, 12 сентября около поселка Октябрьский на Волге перевернулся прогулочный катер. Два человека погибли, еще двое — пропавшие без вести.
