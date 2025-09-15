В Татарстане продолжаются поиски пропавших на Волге

Двое людей числятся без вести пропавшими после трагедии с перевернувшимся катером

Фото: предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

Поисково-спасательная служба Татарстана продолжает операцию по поиску двух пассажиров катера, который перевернулся и затонул на реке Волге вблизи поселка Октябрьский Зеленодольского района. Об этом сообщили ГУ МЧС по республике.

Водолазы работают с применением современных технологий. Поисковые мероприятия проводятся с использованием специального оборудования — гидроакустического прибора «ГБО Гидро», а также методом галсового поиска.

По данным, поисковые работы ведутся в течение светового дня, до наступления темноты. Сегодня поисковые мероприятия были возобновлены в штатном режиме.

Напомним, 12 сентября около поселка Октябрьский на Волге перевернулся прогулочный катер. Два человека погибли, еще двое — пропавшие без вести.

Наталья Жирнова