За прошедшие сутки в России потушили 11 лесных пожаров

08:51, 14.09.2025

Возгорания произошли в семи регионах страны

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

В России за прошедшие сутки ликвидировано 11 лесных пожаров в семи регионах. Об этом сообщила Федеральная авиалесоохрана в своем телеграм-канале.

Продолжается борьба с четырьмя очагами возгорания в четырех регионах

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»


На данный момент продолжает действовать особый противопожарный режим в 49 регионах, а в 87 регионах объявлен пожароопасный сезон.

Ранее сообщалось об 11 ликвидированных возгораниях.

Анастасия Фартыгина

