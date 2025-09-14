За прошедшие сутки в России потушили 11 лесных пожаров

Возгорания произошли в семи регионах страны

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

В России за прошедшие сутки ликвидировано 11 лесных пожаров в семи регионах. Об этом сообщила Федеральная авиалесоохрана в своем телеграм-канале.

Продолжается борьба с четырьмя очагами возгорания в четырех регионах





На данный момент продолжает действовать особый противопожарный режим в 49 регионах, а в 87 регионах объявлен пожароопасный сезон.



Ранее сообщалось об 11 ликвидированных возгораниях.



Анастасия Фартыгина