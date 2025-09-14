В Татарстане завершился единый день голосования
В республики работали 2 752 избирательных участка
В Татарстане завершился единый день голосования, который стартовал сегодня в 7 утра. Избирательные участки закрыты.
По данным на 18:00, в республике проголосовало 66,5% от общего числа избирателей.
Напомним, что в республике были открыты 2 752 избирательных участка, где прошли выборы раиса Татарстана, депутата Госсовета и более 7,5 тыс. муниципальных депутатов. Избирательным правом обладают почти 3 млн жителей республики.
Свои голоса отдали действующий глава республики Рустам Минниханов и председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, а также другие высокопоставленные лица региона.
На выборах не зафиксировано никаких нарушений. Об этом сообщила председатель Общественной палаты республики Зиля Валеева.
