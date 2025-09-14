Владимир Путин назвал значимым формирование экономики беспилотных систем в Москве

Президент заявил, что в столице активно тестируются автономные решения в такси, логистике и повседневных сервисах

Президент России Владимир Путин назвал значимым направлением формирование экономики беспилотных систем в Москве.

— Ещё одно значимое направление — это формирование в столице в полном смысле слова экономики беспилотных систем, — сказал он, выступая в «Зарядье» в День города.

По его словам, в столице активно тестируются автономные решения в такси, логистике, повседневных сервисах, для контроля безопасности на воде, на стройплощадках, для борьбы с пожарами и для уборки территорий. При этом, новые технологии работают на отечественном программном обеспечении.

Елизавета Пуншева