Новости технологий

21:51 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Владимир Путин назвал значимым формирование экономики беспилотных систем в Москве

20:28, 14.09.2025

Президент заявил, что в столице активно тестируются автономные решения в такси, логистике и повседневных сервисах

Владимир Путин назвал значимым формирование экономики беспилотных систем в Москве
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал значимым направлением формирование экономики беспилотных систем в Москве.

— Ещё одно значимое направление — это формирование в столице в полном смысле слова экономики беспилотных систем, — сказал он, выступая в «Зарядье» в День города.

По его словам, в столице активно тестируются автономные решения в такси, логистике, повседневных сервисах, для контроля безопасности на воде, на стройплощадках, для борьбы с пожарами и для уборки территорий. При этом, новые технологии работают на отечественном программном обеспечении.

Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Технологии

Новости партнеров

Читайте также