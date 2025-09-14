Общественная палата заявила об отсутствии нарушений на выборах раиса Татарстана

Есть города и районы, где проголосовало более 70% избирателей

Фото: Динар Фатыхов

По данным на 16 часов, никаких нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, общественными наблюдателями Татарстана не зафиксировано. Об этом сообщила председатель Общественной палаты республики Зиля Валеева.

— Республика голосует дружно. Каждые три часа у нас проходит интернет-связь с муниципальными общественными образованиями. Мы в курсе того, как проходит голосование на местах. Есть города и районы, где проголосовало более 70% избирателей. Наблюдатели фиксируют доброжелательную обстановку на местах, — рассказала она.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным системы ГАС «Выборы», на 15:00 в Татарстане проголосовало 51,7% от общего числа избирателей.

Елизавета Пуншева