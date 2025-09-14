Штабы по наблюдению за выборами подведут итоги работы после 14 сентября

Голосование проходит в 20 регионах России

Фото: Дарья Пинегина

Штабы по наблюдению за выборами в ЕДГ-2025 подведут итоги работы после 14 сентября. Об этом заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

— В период с 12 по 14 сентября ряд штабов работает в круглосуточном режиме. После 14 сентября планируется подведение итогов их работы, — сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, выборы проходят в 20 регионах России с 12 по 14 сентября.

По данным системы ГАС «Выборы», на 15:00 в Татарстане проголосовало 51,7% от общего числа избирателей.

Елизавета Пуншева