Штабы по наблюдению за выборами подведут итоги работы после 14 сентября
Голосование проходит в 20 регионах России
Штабы по наблюдению за выборами в ЕДГ-2025 подведут итоги работы после 14 сентября. Об этом заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.
— В период с 12 по 14 сентября ряд штабов работает в круглосуточном режиме. После 14 сентября планируется подведение итогов их работы, — сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.
Напомним, выборы проходят в 20 регионах России с 12 по 14 сентября.
По данным системы ГАС «Выборы», на 15:00 в Татарстане проголосовало 51,7% от общего числа избирателей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».