Уайатт Калинюк сегодня дебютирует на матче в составе «Ак Барса»

Клуб объявил состав на игру с «Металлургом»

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» утвердил состав на сегодняшний домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга». Игра пройдет в Казани и начнется в 17:00 мск.

В составе казанцев сегодня дебютирует Уайатт Калинюк. Он играет вместо самого результативного игрока команды Митчелла Миллера, который пропускает матч из-за травмы. В первой паре сыграет Александр Марченко. В воротах вместо Тимура Билялова будет стоять Михаил Бердин.

Также произошли изменения в тройках нападения: в первой тройке сыграют Александр Барабанов, Илья Сафонов и Артем Галимов, в третьей — Алексей Пустозеров, Брэндон Биро и Владимир Алистров

Состав «Ак Барса»:

Вратари: Михаил Бердин (Тимур Билялов),

Никита Лямкин — Алексей Марченко, Александр Барабанов — Илья Сафонов — Артем Галимов,

Илья Карпухин — Уайатт Калинюк, Григорий Денисенко — Кирилл Семёнов — Дмитрий Яшкин,

Степан Фальковский — Альберт Яруллин, Алексей Пустозёров — Брэндон Биро — Владимир Алистров,

Артур Бровкин — Михаил Фисенко — Тимофей Жулин.

Команды подходят к матчу в разных состояниях. «Ак Барс» после поражения от «Автомобилиста» (3:6) занимает 7-е место в таблице Восточной конференции. «Металлург» располагается на пятой позиции в том же дивизионе.

Матч станет важным для обеих команд в борьбе за повышение в турнирной таблице по ходу регулярного чемпионата.

Елизавета Пуншева