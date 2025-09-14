Кондратьев: треть избирателей в Татарстане — молодежь

При этом 40 тысяч человек голосуют впервые

Фото: Динар Фатыхов

Молодые избиратели составляют 33,5% от общего числа голосующих в Татарстане, при этом 40 тыс. человек голосуют впервые. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Андрей Кондратьев.

— Очень активно голосуют впервые голосующие, это отмечают наши участковые избирательные комиссии, как мы предполагали, и это очень хорошо, — заявил Кондратьев.

В республике работают два ситуационных центра: один занимается мониторингом голосования, другой отслеживает социальные сети и оперативно реагирует на возникающие вопросы. По словам представителей избирательной комиссии, пока серьезных инцидентов не зафиксировано.

Также на горячую линию выборов в Татарстане поступило 842 звонка. Большинство обращений — 243 звонка — касались организации голосования на дому.

Анастасия Фартыгина