На горячую линию выборов в Татарстане поступило 842 звонка

Большинство обращений — 243 звонка — касались организации голосования на дому

На горячую линию выборов в Татарстане поступило 842 звонка от избирателей. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Андрей Кондратьев.

Большинство обращений — 243 звонка — касались организации голосования на дому. Жители интересовались, как подать заявление и по каким причинам можно проголосовать вне участка.

— Звонков немного, но по каждому звонку, по каждому вопросу, с которым обращаются избиратели, проводится полный разбор и реагирование, — отметили в центре наблюдения.

Избирательная система Татарстана работает стабильно, отметил Кондратьев. В республике организованы 2 752 участка, включая 42 временных, которые оказались востребованными среди избирателей. Сложных или проблемных обращений на горячую линию не зафиксировано.



Анастасия Фартыгина