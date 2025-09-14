Михаил Виноградов: «В Татарстане высокая активность избирателей, нет оснований ожидать, что будет иначе»

Такое мнение он озвучил в ходе телемарафона «Мин яратам сине, Татарстан!»

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане исторически фиксируется высокая активность избирателей, и нет оснований ожидать, что это изменится, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Такое мнение он озвучил в ходе телемарафона «Мин яратам сине, Татарстан!».

— В Татарстане исторически довольно высокая активность избирателей. Нет оснований ожидать, что будет как-то иначе. Для кого-то выборы — это подтверждение субъектности республики, для кого-то — привычка, ритуал, для кого-то — акт поддержки конкретного кандидата. Причины, которые побуждают жителей Татарстана идти голосовать, остаются в силе, — заявил спикер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По мнению Виноградова, разница между наименованием должности главы республики для татарстанцев не принципиальна.

— Символически и политически значимо, что удалось сохранить особое наименование должности, отвести те атаки на республику, которые шли под предлогом унификации наименований должностей. А в остальном, я думаю, политический капитал должности сохранился на прежнем уровне, и голосующие это знают, — сказал он.



Напомним, по мнению первого зампреда комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александра Асафова, электоральная активность татарстанцев объясняется целым рядом причин.



— Например, [влияет] традиция приходить на голосование с семьей, вовлечение молодежи — она проявляет высокий интерес. Открытость избирательной системы, готовность власти к диалогу, понятность электоральных процедур — все это в комплексе дает доверие и наделяет значимостью это действие, — считает спикер.

Галия Гарифуллина