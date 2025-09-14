Александр Асафов объяснил причины высокой явки на выборы в Татарстане

Открытость избирательной системы, готовность власти к диалогу, понятность электоральных процедур — все это в комплексе формирует у избирателей доверие, считает спикер

Для Татарстана традиционно характерна высокая электоральная активность, заявил во время телемарафона «Мин яратам сине, Татарстан!» первый зампред комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов. По его словам, это объясняется целым рядом причин.



— Например, [влияют] традиция приходить на голосование с семьей, вовлечение молодежи — она проявляет высокий интерес. Открытость избирательной системы, готовность власти к диалогу, понятность электоральных процедур — все это в комплексе дает доверие и наделяет значимостью это действие, — объяснил спикер.

Кроме того, по его словам, деструктивные силы, которые дискредитировали голосование, «покинули в силу известных обстоятельств нашу страну и не оказывают изнутри попыток влиять на ход голосования и его результат».

Напомним, по данным системы ГАС «Выборы», явка избирателей в Татарстане к 10:00 составила 16,3%, сообщили в ЦИК республики. В регионе открылись 2 752 избирательных участка, где пройдут выборы раиса Татарстана, депутата Госсовета и более 7,5 тыс. муниципальных депутатов. Избирательным правом обладают почти 3 млн жителей республики.



