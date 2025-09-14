Германия ужесточила выдачу виз для россиян

Ранее генконсульство Испании в Москве прекратило прием визовых заявлений, а в середине июля Мадрид отменил безвизовый транзит для россиян

Фото: Максим Платонов

Германия ввела более строгие правила выдачи виз для граждан России. Как подтвердило посольство ФРГ в Москве, новые меры касаются как национальных, так и шенгенских виз, пишет RTVI.

В диппредставительстве пояснили, что ужесточение связано с боевыми действиями на Украине: «Из-за боевых действий на Украине возникают повышенные риски безопасности для ЕС. Российские заявители, которые не имеют веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений».

Решение Германии является частью общеевропейской тенденции. Ранее генконсульство Испании в Москве прекратило прием визовых заявлений, а в середине июля Мадрид отменил безвизовый транзит для россиян.

По информации Politico, Евросоюз планирует в декабре опубликовать единые строгие правила выдачи виз для россиян, которые будут сфокусированы на решении проблем безопасности.

Анастасия Фартыгина