Россиян предупредили о серьезных штрафах за сбор редких видов грибов

Под запрет попадают 41 вид краснокнижных грибов, включая трюфель летний, мухомор крошащийся, вешенку небродийскую и шишкогриб хлопьеножковый

Фото: Галия Шакирова

Российских грибников предупредили о серьезных штрафах и даже уголовной ответственности за сбор редких видов грибов. Об этом сообщила доктор юридических наук Ольга Староверова, пишет ТАСС.

Под запрет попадают 41 вид краснокнижных грибов, включая трюфель летний, мухомор крошащийся, вешенку небродийскую и шишкогриб хлопьеножковый. Также запрещен сбор грибов, признающихся наркотическими средствами.

— За сбор особо ценных грибов по статье 260.1 УК РФ предусмотрены обязательные работы до 480 часов, штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до 4 лет, — предупредила Староверова.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

За нарушение правил сбора грибов в заповедниках и национальных парках грозит административная ответственность. Штрафы для граждан составляют от 2,5 до 5 тыс. рублей. При этом у нарушителей изымают не только грибы, но и инструменты для сбора.

Эксперт напомнила, что хотя Лесной кодекс разрешает свободный сбор грибов для собственных нужд, существуют важные ограничения, которые необходимо соблюдать.

Напомним, что татарстанцы назвали Лаишевский район самым грибным местом.



Анастасия Фартыгина