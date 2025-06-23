Татарстанцы назвали Лаишевский район самым грибным местом
В лесах можно найти подберезовики, маслята и лисички
Больше всего грибов можно найти в лесах Лаишевского района Татарстана около сел Столбище и Боровое Матюшино. Об этом телеканалу НТР-24 рассказали грибники.
Также большое количество грибов находят в лесу у села Дубъязы Высокогорского района.
Еще одним грибным местом назвали леса около Раифского монастыря Зеленодольского района и окрестности деревни Качелино в Арском районе.
Чаще всего грибники находят подберезовики, маслята и лисички.
Напомним, что за случайный сбор редких грибов предусмотрен штраф от 2,5 до 5 тыс. рублей. В список входят около 41 вида, включая мухомор крошащийся, трюфель летний и другие.
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