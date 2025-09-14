«Ак Барс» сыграет на домашней площадке с «Металлургом»

Встреча начнется в 17:00 по московскому времени

Казанский «Ак Барс» сегодня сыграет домашний матч против магнитогорского «Металлурга» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

Команды подходят к матчу в разных состояниях. «Ак Барс» после поражения от «Автомобилиста» (3:6) занимает 7-е место в таблице Восточной конференции. «Металлург» располагается на 5-й позиции в том же дивизионе.

Матч станет важным для обеих команд в борьбе за повышение в турнирной таблице по ходу регулярного чемпионата.

Анастасия Фартыгина