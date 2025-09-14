Минпромторг предложил признать русскую кухню национальным наследием России

Фестиваль должен стать первым шагом к официальному признанию кулинарных традиций частью культурного наследия России

Фото: Максим Платонов

Минпромторг России выступил с инициативой официально признать русскую кухню нематериальным наследием страны. Соответствующее предложение содержится в методических рекомендациях ведомства по проведению Всероссийского фестиваля русской кухни.

Согласно документу, фестиваль должен стать первым шагом к официальному признанию кулинарных традиций частью культурного наследия России. В Минпромторге считают, что «русская кухня играет важнейшую объединяющую роль для многочисленных народов России» и является «мостом дружбы, формирующим атмосферу доброжелательности и доверия».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди ключевых задач фестиваля — популяризация национальных блюд среди молодежи, увеличение числа заведений, где можно попробовать традиционную русскую кухню, а также формирование позитивного образа российских продуктов питания.

Методические рекомендации уже направлены органам исполнительной власти всех регионов России для реализации. Инициатива исходит от рабочей группы по вопросам популяризации русской кухни, созданной при Минпромторге.

Анастасия Фартыгина