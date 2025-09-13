Новости общества

12:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За прошедшие сутки в России потушили 11 лесных пожаров

10:41, 13.09.2025

Возгорания произошли в шести регионах страны

За прошедшие сутки в России потушили 11 лесных пожаров
Фото: Реальное время

В России за прошедшие сутки ликвидировано 11 лесных пожаров в шести регионах. Об этом сообщила Федеральная авиалесоохрана в своем телеграм-канале.

Продолжается борьба с четырьмя очагами возгорания в трех регионах.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

На данный момент продолжает действовать особый противопожарный режим в 49 регионах, а в 87 регионах объявлен пожароопасный сезон.

Ранее сообщалось о 12 ликвидированных возгораниях.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также