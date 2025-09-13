За прошедшие сутки в России потушили 11 лесных пожаров
Возгорания произошли в шести регионах страны
В России за прошедшие сутки ликвидировано 11 лесных пожаров в шести регионах. Об этом сообщила Федеральная авиалесоохрана в своем телеграм-канале.
Продолжается борьба с четырьмя очагами возгорания в трех регионах.
На данный момент продолжает действовать особый противопожарный режим в 49 регионах, а в 87 регионах объявлен пожароопасный сезон.
Ранее сообщалось о 12 ликвидированных возгораниях.
