В Казани пройдет финал II Открытого турнира Татарстана по защите информации

За победу и призовой фонд 600 тыс. рублей поборются 20 лучших команд школьников и студентов

Фото: Артем Дергунов

Сегодня в Казани пройдет финал II Открытого турнира по защите информации Go CTF Tatarstan. За победу и призовой фонд 600 тыс. рублей поборются 20 лучших команд школьников и студентов, пишет ТАСС.

Финальные соревнования состоятся на площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева в рамках международного форума Kazan Digital Week. Участникам предстоит выполнить более 20 практических заданий по информационной безопасности.

В отборочном этапе турнира, который прошел в мае, участвовали более тысячи человек из 240 команд. География охватила 54 региона России и Казахстан. В финал вышли сильнейшие 10 команд школьников и 10 команд студентов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Как сообщили организаторы, основная цель турнира — укрепить позиции Татарстана как центра компетенций в области кибербезопасности и выявить перспективных молодых специалистов.

Мероприятие проводится при поддержке Минцифры Татарстана и Ассоциации руководителей служб информационной безопасности.

Анастасия Фартыгина