Новости общества

20:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Генконсульство Испании в Москве прекратило прием заявок на оформление виз

18:41, 13.09.2025

Соответствующее сообщение появилось на сайте визового центра

Генконсульство Испании в Москве прекратило прием заявок на оформление виз
Фото: Максим Платонов

На официальном сайте визового центра BLS появилось сообщение о прекращении приема заявок на оформление шенгенских виз «до дальнейшего уведомления».

— Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам генеральное консульство Испании в Москве не будет принимать заявления до дальнейшего уведомления. Приносим извинения за доставленные неудобства, — говорится на сайте BLS.

скриншот с сайта blsspainrussia.ru

Ранее Евросоюз продлил санкции против России до марта 2026 года.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также