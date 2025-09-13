Генконсульство Испании в Москве прекратило прием заявок на оформление виз
Соответствующее сообщение появилось на сайте визового центра
На официальном сайте визового центра BLS появилось сообщение о прекращении приема заявок на оформление шенгенских виз «до дальнейшего уведомления».
— Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам генеральное консульство Испании в Москве не будет принимать заявления до дальнейшего уведомления. Приносим извинения за доставленные неудобства, — говорится на сайте BLS.
Ранее Евросоюз продлил санкции против России до марта 2026 года.
