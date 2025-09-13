Новости общества

Казанским многодетным семьям выделят земли в Верхнеуслонском районе

13:49, 13.09.2025

Это произойдет за счет местного бюджета

Фото: Реальное время

Минстрой Татарстана объявило о выделении земельных участков для многодетных семей столицы региона. Соответствующий приказ опубликован на сайте Минстроя Татарстана. Согласно кадастровому номеру, указанному в документе, земли выделят в селе Коргуза.

Проект межевания территории должен быть подготовлен Институтом развития города Казани за счет средств городского бюджета до конца текущего года.

Село находится в 55 км от Казани, а самая ближайшая трасса — М-12.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 24 семьи с пятью и более детьми получат новое жилье. Программа по получению жилья многодетными семьями идет с 2007 года.

Наталья Жирнова

