Казанским многодетным семьям выделят земли в Верхнеуслонском районе
Это произойдет за счет местного бюджета
Минстрой Татарстана объявило о выделении земельных участков для многодетных семей столицы региона. Соответствующий приказ опубликован на сайте Минстроя Татарстана. Согласно кадастровому номеру, указанному в документе, земли выделят в селе Коргуза.
Проект межевания территории должен быть подготовлен Институтом развития города Казани за счет средств городского бюджета до конца текущего года.
Село находится в 55 км от Казани, а самая ближайшая трасса — М-12.
Ранее сообщалось, что в Татарстане 24 семьи с пятью и более детьми получат новое жилье. Программа по получению жилья многодетными семьями идет с 2007 года.
