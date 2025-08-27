В Татарстане 24 семьи с пятью и более детьми получат новое жилье

Фото: Динар Фатыхов

С 2007 года в Татарстане идет программа по обеспечению жильем семей с пятью и более детьми. За это время было выдано 624 сертификата на приобретение жилья, сообщили в пресс-службе Минфина республики.

В 2025 году в республиканском бюджете предусмотрено 263 млн рублей для реализации этой программы. Эти средства помогут обеспечить жильем 24 семьи.

Напомним, что в Татарстане в числе мер поддержки молодежи 49 молодых семей воспользовались субсидиями, а девять сертификатов многодетных семей были реализованы на общую площадь 881 кв. м. В категории вынужденных переселенцев все обязательства выполнены.

Анастасия Фартыгина