Новости общества

12:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

14 сентября в Татарстане ожидается туман

12:42, 13.09.2025

Об этом предупредил Гидрометцентр Татарстана

14 сентября в Татарстане ожидается туман
Фото: Реальное время

Гидрометцентр Татарстана в своем приложении предупредил жителей об ухудшении погодных условий.

Согласно данным, ночью и утром 14 сентября на территории республики местами ожидается туман

Также в ночные и утренние часы 14 сентября ожидаются заморозки. Температура воздуха и почвы может опуститься до -2° градусов.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также