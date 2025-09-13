14 сентября в Татарстане ожидается туман
Об этом предупредил Гидрометцентр Татарстана
Гидрометцентр Татарстана в своем приложении предупредил жителей об ухудшении погодных условий.
Согласно данным, ночью и утром 14 сентября на территории республики местами ожидается туман
Также в ночные и утренние часы 14 сентября ожидаются заморозки. Температура воздуха и почвы может опуститься до -2° градусов.
