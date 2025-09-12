МЧС по РТ объявили заморозки на территории республики: от -1° до -2°
Они ожидаются 13—14 сентября
По данным РСЧС, в ближайшие сутки в Татарстане ожидаются заморозки. В ночные и утренние часы 13—14 сентября.
Температура воздуха и почвы может опуститься до -2° градусов. В низинных участках территории республики и города Казани температура может достигать отметки -1°.
Ранее сообщалось, что такая погода вызвана влиянием обширного антициклона, который накрыл европейскую часть России. Однако ожидаемая температура должна была быть в пределах нуля.
