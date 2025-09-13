Пять регионов России стали лидерами по заболеваемости алкоголизмом

Среди них Марий-Эл и Чукотка

Фото: Михаил Захаров

В пяти регионах зафиксировали большое число заболеваний алкоголизма в 2024 году. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава России.

Чукотский автономный округ стал регионом с самым высоким показателем заболеваемости алкоголизмом в стране. В 2024 году показатель составил 247,8 случая на 100 тыс. населения.

Среди других регионов с высокой заболеваемостью выделяются Республика Марий Эл — 222,6 случая — и Еврейская автономная область -197,5 случая. Также в числе регионов с повышенными показателями оказались Кировская и Архангельская области.

Самые низкие показатели зафиксированы в Ленинградской области — всего 13,7 случая на 100 тыс. населения. Невысокие цифры также отмечены в Москве (15,9) и Санкт-Петербурге (22,6).



Наталья Жирнова