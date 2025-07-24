В Татарстане выросло число больных алкоголизмом

Диагноз впервые установили для 1 977 человек

Фото: Мария Зверева

В Татарстане на 100 человек выросло число людей, которым впервые установили диагноз алкоголизм или алкогольный психоз. В 2024 году таких было 1 977 случаев, выяснило «Реальное время» из данных Минздрава России. При этом в 2023 году впервые поставленных диагнозов было 1 873.

В 2005 году диагноз впервые поставили для 4 249 человек, а суммарно за 20 лет — для 49 952 больных.

Уровень ремиссии в 2024 году тоже снизился. По данным Минздрава, доля больных, находящихся в ремиссии от года до двух, в 2024 году составила 16,4% (против 17% в 2023). Больше двух лет в ремиссии находятся 10,6% больных, их доля за год не изменилась.

Артем Гафаров