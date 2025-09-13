В Вахитовском районе Казани на сутки отключат воду

Это связано с подключением дома по ул. Московской к водоснабжению

Фото: Максим Платонов

Плановое отключение водоснабжения запланировано в Вахитовском районе Казани в связи с подключением нового объекта к централизованным сетям. Об этом сообщили в «Водоканале».

Без воды останутся жители нескольких улиц с 9:00 17 сентября до 9:00 18 сентября 2025 года. Отключение затронет дома на улицах Лево-Булачной, Московской, Т. Гиззата и Чернышевского.

Список адресов, попадающих под отключение:

Лево-Булачная, 34/2, 36;

Московская, 26/31, 25, 26б, 27, 28,29, 30стр, 31/6, 32, 34/8, 35, 36/5, 37, 37б, 39, 39 корп.2, 3; 40, 41, 42;

Т.Гиззата, 1, 1б, 1в, 2/34, 3, 3а, 3б,4, 5/36, 6/31, 8/34;

Чернышевского, 31/26.

Наталья Жирнова