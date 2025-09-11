В поселках Мирном и Казанская Усадьба временно отключат воду
Меры связаны с подключением двух новых водопроводов
С 09:00 16 сентября до 10:00 17 сентября в связи с подключением двух новых водопроводов не будет воды в Мирном и Казанской Усадьбе. Об этом сообщили в пресс-службе казанского «Водоканала».
- Отключение воды затронет все улицы в обоих поселках, включая пять многоквартирных домов, два социальных объекта и 2 943 частных дома.
Для обеспечения жителей водой будут организованы автоцистерны. Жителей просят заранее подготовиться к отключению водоснабжения и благодарят за понимание.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».