На Камчатке сняли угрозу цунами после землетрясения

По разным данным, магнитуда составила от 6,3 до 7,7 балла

Фото: Маргарита Головатенко

Сильное землетрясение произошло 13 сентября у восточного побережья Камчатки. По разным оценкам, магнитуда составила от 6,3 до 7,7 балла. Подземные толчки ощущались в населенных пунктах полуострова.



МЧС России по Камчатскому краю в своем официальном телеграм-канале сообщило, что подхода волны вблизи населенных пунктов не было, в связи с чем угроза ценами снята.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил также в телеграм-канале, что специалисты начали осмотр социально значимых объектов и жилых домов.



— Все службы переведены в режим повышенной готовности, — сообщил губернатор.

Сейсмологи зафиксировали подземные колебания в Тихом океане. Данные о силе землетрясения разнятся: Камчатская группа реагирования на вулканические извержения оценила магнитуду в 7,7. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США — в 7,5, а Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН — в 6,3.



Напомним, что 30 июля в Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 8,7, которое стало самым мощным с 1952 года. Афтершоки продолжаются до сих пор.

Наталья Жирнова