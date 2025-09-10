Condé Nast подал заявки на регистрацию брендов Glamour и Tatler в России

Заявки на регистрацию охватывают несколько классов международной классификации товаров и услуг, включая печатную продукцию и журналы

Фото: Екатерина Петрова

Крупная американская компания Advance Magazine Publishers, владелец издательского дома Condé Nast, подала заявки на регистрацию товарных знаков «Glamour» и «Tatler» в Роспатент. Это произошло 5 сентября 2025 года, и информация была подтверждена Федеральной службой по интеллектуальной собственности, пишет ТАСС.

Condé Nast известен своими изданиями, включая Vogue, GQ, Glamour и Tatler. Однако в апреле 2022 года компания объявила о прекращении деятельности на российском рынке и закрытии всех своих франшиз в стране.

Заявки на регистрацию охватывают несколько классов международной классификации товаров и услуг, включая печатную продукцию и журналы. Это может свидетельствовать о возможном возвращении брендов на российский рынок или о намерении сохранить их права в стране.

Напомним, что испанский бренд ZARA, приостановивший деятельность в России, в конце августа подал заявку на регистрацию товарного знака на территории страны.



Анастасия Фартыгина