Condé Nast подал заявки на регистрацию брендов Glamour и Tatler в России
Заявки на регистрацию охватывают несколько классов международной классификации товаров и услуг, включая печатную продукцию и журналы
Крупная американская компания Advance Magazine Publishers, владелец издательского дома Condé Nast, подала заявки на регистрацию товарных знаков «Glamour» и «Tatler» в Роспатент. Это произошло 5 сентября 2025 года, и информация была подтверждена Федеральной службой по интеллектуальной собственности, пишет ТАСС.
Condé Nast известен своими изданиями, включая Vogue, GQ, Glamour и Tatler. Однако в апреле 2022 года компания объявила о прекращении деятельности на российском рынке и закрытии всех своих франшиз в стране.
Заявки на регистрацию охватывают несколько классов международной классификации товаров и услуг, включая печатную продукцию и журналы. Это может свидетельствовать о возможном возвращении брендов на российский рынок или о намерении сохранить их права в стране.
Напомним, что испанский бренд ZARA, приостановивший деятельность в России, в конце августа подал заявку на регистрацию товарного знака на территории страны.
