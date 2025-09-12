«Рубин» победил махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ

Победный гол с пенальти забил Мирлинд Даку

«Рубин» переиграл в Казани махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0 в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова одержала четвертую победу в чемпионате.

Единственный гол в составе «Рубина» забил Мирлинд Даку, точно пробив пенальти на 27-й минуте игры. Вратарь казанцев Евгений Ставер сохранил ворота «сухими». В концовке встречи за «Рубин» дебютировал новичок Андерсон Арройо.

Для Даку забитый гол стал уже седьмым в текущем чемпионате РПЛ, нападающий казанцев делит первое место с Алексеем Батраковым в гонке лучших бомбардиров турнира.

«Рубин» набрал 14 очков после восьми матчей и занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице РПЛ. Остальные игры 8-го тура чемпионата пройдут в субботу и воскресенье.

Следующий матч «Рубин» проведет 16 сентября в гостях с «Оренбургом» в рамках группового этапа Кубка России в «Пути РПЛ».

«Рубин» (Казань) — «Динамо» (Махачкала) — 1:0 (1:0, 0:0)

Голы:

1:0 — 27, Даку (с пенальти).

