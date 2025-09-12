Минпросвещения России ограничило время на домашнее задание в школах

Старшеклассникам (с 9-го по 11-й класс) отводится максимум 3,5 часа, а для младших классов установлены еще более строгие ограничения

Фото: Артем Дергунов

Минпросвещения установило четкие временные рамки для выполнения домашнего задания. Теперь школьники не должны тратить на уроки больше определенного количества часов в день, чтобы избежать перегрузок, пишет РИА «Новости».

Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что старшеклассникам (с 9-го по 11-й класс) отводится максимум 3,5 часа, а для младших классов установлены еще более строгие ограничения. Это решение, направленное на защиту здоровья и благополучие детей, было озвучено на Восточном экономическом форуме и согласовано с Роспотребнадзором.

— Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа, — объяснил Сергей Кравцов в интервью на полях форума.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Помимо общего правила, Минпросвещения установило отдельные нормы для каждой возрастной группы:

первый класс: не больше одного часа.

2—3-й классы: максимум полтора часа.

4—5-й классы: до двух часов.

6—8-й классы: не более двух с половиной часов.

9—11-й классы: предельный срок — три с половиной часа.

Глава Минпросвещения подчеркнул, что эти рекомендации разработаны с учетом возрастных особенностей детей и полностью согласованы с Роспотребнадзором, который отвечает за санитарные нормы и здоровье школьников.

Анастасия Фартыгина