Минпросвещения России ограничило время на домашнее задание в школах
Старшеклассникам (с 9-го по 11-й класс) отводится максимум 3,5 часа, а для младших классов установлены еще более строгие ограничения
Минпросвещения установило четкие временные рамки для выполнения домашнего задания. Теперь школьники не должны тратить на уроки больше определенного количества часов в день, чтобы избежать перегрузок, пишет РИА «Новости».
Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что старшеклассникам (с 9-го по 11-й класс) отводится максимум 3,5 часа, а для младших классов установлены еще более строгие ограничения. Это решение, направленное на защиту здоровья и благополучие детей, было озвучено на Восточном экономическом форуме и согласовано с Роспотребнадзором.
— Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа, — объяснил Сергей Кравцов в интервью на полях форума.
Помимо общего правила, Минпросвещения установило отдельные нормы для каждой возрастной группы:
- первый класс: не больше одного часа.
- 2—3-й классы: максимум полтора часа.
- 4—5-й классы: до двух часов.
- 6—8-й классы: не более двух с половиной часов.
- 9—11-й классы: предельный срок — три с половиной часа.
Глава Минпросвещения подчеркнул, что эти рекомендации разработаны с учетом возрастных особенностей детей и полностью согласованы с Роспотребнадзором, который отвечает за санитарные нормы и здоровье школьников.
