В Казани поменяется схема движения на трассе Р-239 из-за реконструкции

Водителей, которые ездят по трассе Р-239 Казань — Оренбург, ждут изменения в районе села Сокуры. Прямой проезд через это село будет полностью закрыт

Фото: Реальное время

С 15 сентября 2025 года водителей, которые ездят по трассе Р-239 Казань — Оренбург, ждут изменения в районе села Сокуры. Прямой проезд через это село будет полностью закрыт. Вместо него движение пойдет по новому двухполосному объезду. Эти меры введены в рамках масштабной реконструкции дороги, цель которой — сделать путь быстрее и безопаснее. Об этом сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

Теперь транзитный транспорт, который раньше проезжал напрямую через Сокуры, будет направлен на свежепостроенную объездную дорогу. Движение по ней будет организовано по одной полосе в каждую сторону.

Тем, кому нужно попасть в само село Сокуры или выехать из него, также придется изменить привычный маршрут. Въезд и выезд будут возможны только через дорогу Сокуры — Кирби — Травкино. Для этого на 27-м километре трассы Р-239 уже готова специальная транспортная развязка.



Анастасия Фартыгина