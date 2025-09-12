Банк России опубликовал курс валют на субботу, 13 сентября
По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции
Доллар упал на 1,28 рубля, а юань — на 0,11 рубля, евро — на 0,41 рубля
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 84,38 рубля;
- евро — 99,33 рубля;
- юань — 11,83 рубля.
