Новости экономики

20:51 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России опубликовал курс валют на субботу, 13 сентября

18:52, 12.09.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции

Банк России опубликовал курс валют на субботу, 13 сентября
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал курс валют на субботу, 13 сентября. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.

Доллар упал на 1,28 рубля, а юань — на 0,11 рубля, евро — на 0,41 рубля

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 84,38 рубля;
  • евро — 99,33 рубля;
  • юань — 11,83 рубля.
Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть640.6
  • Нижнекамскнефтехим85.9
  • Казаньоргсинтез74.7
  • КАМАЗ91.9
  • Нижнекамскшина43.35
  • Таттелеком0.623