В Татарстане оштрафовали контрабандиста за ввоз редких попугаев
Он пытался ввезти восемь краснохвостых попугаев жако
Лаишевский районный суд вынес приговор жителю Казани, обвиняемому в контрабанде ценных диких птиц.
По данным, в апреле 2025 года мужчина приобрел за границей восемь краснохвостых попугаев жако общей стоимостью более 1,5 миллиона рублей. Птицы были доставлены самолетом в аэропорт Казани.
Мужчина не смог предоставить необходимые документы для ввоза редких птиц. Попугаи были обнаружены и изъяты сотрудниками таможни при получении груза.
Суд признал жителя Казани виновным по статье о контрабанде диких животных, его оштрафовали на 300 тыс. рублей. Конфискованные попугаи перешли в собственность государства.
Ранее в аэропорту Казани задержали 30-летнего иностранного гражданина, который пытался ввезти 70 флаконов парфюма без таможенного декларирования.
