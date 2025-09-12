В Татарстане оштрафовали контрабандиста за ввоз редких попугаев

Он пытался ввезти восемь краснохвостых попугаев жако

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Лаишевский районный суд вынес приговор жителю Казани, обвиняемому в контрабанде ценных диких птиц.

По данным, в апреле 2025 года мужчина приобрел за границей восемь краснохвостых попугаев жако общей стоимостью более 1,5 миллиона рублей. Птицы были доставлены самолетом в аэропорт Казани.

Мужчина не смог предоставить необходимые документы для ввоза редких птиц. Попугаи были обнаружены и изъяты сотрудниками таможни при получении груза.

Суд признал жителя Казани виновным по статье о контрабанде диких животных, его оштрафовали на 300 тыс. рублей. Конфискованные попугаи перешли в собственность государства.

Наталья Жирнова