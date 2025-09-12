Два человека погибли при аварии на канатной дороге Эльбруса

По предварительной информации, причиной аварии мог стать сход троса с ролика одной из опор

Фото: Реальное время

На горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии произошла авария на канатной дороге, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков.

Инцидент произошел на однокресельной канатной дороге, оператором которой является частная компания ООО «МКД Эльбрус». По предварительной информации, причиной аварии мог стать сход троса с ролика одной из опор.

Реальное время / realnoevremya.ru

Погибшими оказались местный житель и туристка. В настоящее время спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда осуществляют эвакуацию тел и помогают оставшимся людям спуститься с трассы.

Напомним, что к 2028 году на курорте «Эльбрус» планируется построить новую канатную дорогу, которая будет параллельной существующему подъемнику «Азау — Мир». Она поднимет туристов с зоны парковки на высоту 3,6 тыс. метров.



Анастасия Фартыгина