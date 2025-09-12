Над соседним с Татарстаном регионом сбили украинский беспилотник

Атаки были совершены с 12:00 до 15:00 по московскому времени

Минобороны России сообщило, что сегодня с 12:00 до 15:00 по московскому времени средствами ПВО были уничтожены девять украинских беспилотников.

Восемь из них сбиты над Белгородской областью. Еще один беспилотник ликвидирован над территорией, соседней с Татарстаном, в Самарской области.

Также сегодня беспилотник ВСУ атаковал действующий энергоблок №3 Смоленской атомной электростанции в ночь на пятницу. Устройство было нейтрализовано.



Анастасия Фартыгина