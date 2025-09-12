Казанский форум «Казаныш» получил главную премию в сфере маркетинга

Победителя выбрал искусственный интеллект

Фото: Динар Фатыхов

Архитектурно-строительный форум «Казаныш. Единство разнообразия» из Казани получил Гран-при крупнейшей российской премии в области рекламы и маркетинга WOW Awards. Впервые в истории премии главного победителя выбирал не человек, а искусственный интеллект. Об этом сообщила в своем телеграм-канале Ильсияр Тухватуллина, главный архитектор Казани.

ИИ проанализировал 94 проекта из шорт-листа и присудил высшую награду казанскому форуму. Алгоритм оценивал проекты по нескольким критериям: креативность, инновационность, масштаб аудитории, медийный эффект и международное влияние.

Кроме Гран-при, «Казаныш» также завоевал серебро в номинации «Продвижение территорий». Награды команде Института развития города Казани вручили на торжественной церемонии 11 сентября.

Форум, прошедший в феврале 2025 года, стал одним из крупнейших событий в мире урбанистики. Его посетили более 45 тысяч человек, а онлайн-трансляции собрали 17 тыс. зрителей. В мероприятии участвовали более 400 специалистов из 23 стран. Подробнее — в материале «Реального времени».

WOW Awards — одна из самых престижных премий для рынка недвижимости и градостроительства. В 2025 году на конкурс было подано более 400 заявок из 50 городов России.

Анастасия Фартыгина