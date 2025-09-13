Татарстан вошел в число регионов с самым высоким спросом на программистов

Работодатели республики опубликовали 2,6 тыс. соответствующих вакансий

Фото: Мария Зверева

Татарстан вошел в число регионов с самым высоким спросом на программистов по итогам первых восьми месяцев 2025 года и занял четвертое место. На него пришлось 3% от общего числа вакансий по России. Об этом сообщает пресс-служба сервиса hh.ru.

Так, за этот период работодатели республики открыли 2,6 тыс. вакансий для программистов. В целом по России компании опубликовали более 88 тыс. соответствующих предложений.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Первое место в этом рейтинге заняла Москва — на нее пришлась почти половина от общего объема вакансий для программистов (47%). Далее в десятке регионов с высоким спросом расположились Санкт-Петербург (13%), Свердловская область (3%). За Татарстаном следуют Новосибирская область (3%), Краснодарский край, Нижегородская, Ростовская, Московская и Самарская области (по 2%).

— Профессия программиста уже несколько лет подряд не входит в список дефицитных. На данный момент на одну вакансию приходится 14 активных резюме кандидатов, что почти в два раза превосходит верхний уровень комфортной конкуренции за работу (7,9 резюме на вакансию). При этом ИТ-эксперты отмечают, что конкуренция за работу в сфере информационных технологий различается в зависимости от уровня компетенций и опыта кандидатов, — отмечают эксперты.

Напомним, каждый третий родитель в Татарстане — 34% — рекомендовал бы детям выбрать профессию ИТ-специалиста. Перспективными респонденты также считают профессии архитектора (20% ответов), врача и инженера (по 15%). Замыкают пятерку специальности программиста и разработчика (12%).

Елизавета Пуншева