В Казани временно приостановили движение трамваев №1, 5 и 7 из-за ДТП
Пострадавших в аварии нет
В Московском районе Казани произошло ДТП: на пересечении улиц Большой Крыловки и Вахитова в направлении улицы Серова автомобиль столкнулся с трамваем. Об этом сообщило МУП «Метроэлектротранс».
По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Однако временно приостановлено движение трамваев по маршрутам №1, 5 и 7.
— Ждем экипаж ГАИ, — сказано в сообщении.
Ранее подобное происшествие произошло с трамваем №4.
