В Казани временно приостановили движение трамваев №1, 5 и 7 из-за ДТП

14:06, 12.09.2025

Пострадавших в аварии нет

Фото: Реальное время

В Московском районе Казани произошло ДТП: на пересечении улиц Большой Крыловки и Вахитова в направлении улицы Серова автомобиль столкнулся с трамваем. Об этом сообщило МУП «Метроэлектротранс».

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Однако временно приостановлено движение трамваев по маршрутам №1, 5 и 7.

— Ждем экипаж ГАИ, — сказано в сообщении.

Ранее подобное происшествие произошло с трамваем №4.

Наталья Жирнова

