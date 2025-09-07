В Казани трамвай №4 временно приостановил движение из-за ДТП
Пострадавших в результате инцидента нет
Движение трамвайного маршрута №4 временно приостановлено на улице Габишева в Казани из-за ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля. Авария произошла в направлении 9-го микрорайона у дома №11.
Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», пострадавших в результате инцидента нет. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля.
— На ул. Габишева, 11, в направлении 9-го микрорайона, произошло ДТП с участием трамвая и легковой автомашины. Пострадавших нет. Предварительно — вина автомобиля, — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.
