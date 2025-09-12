В августе в Казани два пожилых человека погибли под колесами транспорта

Еще девять пострадавших в ДТП получили травмы

Фото: Артем Дергунов

В августе 2025 года в столице Татарстана в темное время суток произошло 11 дорожно-транспортных происшествий с участием пожилых пешеходов. Об этом сообщили в пресс-центре Отдела Госинспекции безопасности дорожного движения.

В результате два человека погибли, еще девять получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с прошлым годом отмечается рост числа ДТП с участием пожилых участников дорожного движения, в том числе со смертельным исходом.

В качестве примера приводится происшествие, случившееся 25 августа 2025 года на проспекте Ямашева. Трамвай совершил наезд на пожилого мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

Эксперты связывают увеличение аварийности с сезонными погодными условиями и ухудшением видимости в темное время суток. В целом с начала года в Казани зарегистрировали 743 ДТП, погибло 14 человек.

Наталья Жирнова