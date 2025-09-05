Новости происшествий

С начала года в Казани зарегистрировано 743 ДТП, погибло 14 человек

15:29, 05.09.2025

Ранения получил 891 человек

Фото: скриншот видео ГАИ Казани

Госавтоинспекция Казани представила статистику дорожно-транспортных происшествий за восемь месяцев 2025 года.

Всего с начала года в Казани зарегистрировано 743 ДТП, в которых погибли 14 человек и получил ранения 891 человек.

В частности, зафиксировано:

  • 68 ДТП с участием грузового транспорта, 4 погибших, 87 раненых.
  • 19 ДТП по вине водителей в состоянии опьянения, 1 погибший, 39 раненых.
  • 228 ДТП с участием пешеходов, 4 погибших, 243 раненых.
  • 87 ДТП с участием детей до 16 лет, 1 погибший, 94 пострадавших ребенка.
  • 59 ДТП с участием мототранспорта, 1 погибший, 65 раненых.
  • 53 ДТП с участием велосипедистов, 1 погибший, 53 раненых.

Три человека погибли в результате ДТП, произошедшего 5 сентября на территории Заинского района.

Рената Валеева

