С начала года в Казани зарегистрировано 743 ДТП, погибло 14 человек

Ранения получил 891 человек

Госавтоинспекция Казани представила статистику дорожно-транспортных происшествий за восемь месяцев 2025 года.

Всего с начала года в Казани зарегистрировано 743 ДТП, в которых погибли 14 человек и получил ранения 891 человек.

В частности, зафиксировано:

68 ДТП с участием грузового транспорта, 4 погибших, 87 раненых.

19 ДТП по вине водителей в состоянии опьянения, 1 погибший, 39 раненых.

228 ДТП с участием пешеходов, 4 погибших, 243 раненых.

87 ДТП с участием детей до 16 лет, 1 погибший, 94 пострадавших ребенка.

59 ДТП с участием мототранспорта, 1 погибший, 65 раненых.

53 ДТП с участием велосипедистов, 1 погибший, 53 раненых.

Три человека погибли в результате ДТП, произошедшего 5 сентября на территории Заинского района.

Рената Валеева