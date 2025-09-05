С начала года в Казани зарегистрировано 743 ДТП, погибло 14 человек
Ранения получил 891 человек
Госавтоинспекция Казани представила статистику дорожно-транспортных происшествий за восемь месяцев 2025 года.
Всего с начала года в Казани зарегистрировано 743 ДТП, в которых погибли 14 человек и получил ранения 891 человек.
В частности, зафиксировано:
- 68 ДТП с участием грузового транспорта, 4 погибших, 87 раненых.
- 19 ДТП по вине водителей в состоянии опьянения, 1 погибший, 39 раненых.
- 228 ДТП с участием пешеходов, 4 погибших, 243 раненых.
- 87 ДТП с участием детей до 16 лет, 1 погибший, 94 пострадавших ребенка.
- 59 ДТП с участием мототранспорта, 1 погибший, 65 раненых.
- 53 ДТП с участием велосипедистов, 1 погибший, 53 раненых.
Три человека погибли в результате ДТП, произошедшего 5 сентября на территории Заинского района.
