В Ижевске задержали готовившего убийство главного сотрудника ОПК

10:13, 10.09.2025

Он был завербован сотрудником разведки Украины

Фото: предоставлено пресс-службой УФСБ по РТ

В Ижевске ФСБ предотвратила покушение на сотрудника оборонного предприятия, организованное Украиной. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

— Федеральной службой безопасности в Удмуртии предотвращен террористический акт, планировавшийся по заданию украинских спецслужб. Установлено, что злоумышленник посредством мессенджера Telegram был завербован сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины и по его указанию планировал осуществить убийство одного из ведущих сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса путем подрыва самодельного взрывного устройства, — сообщили в ФСБ.

Операция завершилась задержанием злоумышленника, у которого изъяты средства связи с доказательствами переписки с куратором, а также инструкция по изготовлению взрывчатки и отравляющих веществ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. Суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее ФСБ задержали жителя Азербайджана, готовившего теракт.

Наталья Жирнова

