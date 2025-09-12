Следком на транспорте: в Татарстане перевернулась лодка с отдыхающими

Инцидент произошел на Волге, в Зеленодольском районе

Фото: Артем Дергунов

Днем 12 сентября 2025 года в акватории Волги, в границах Зеленодольского района Республики Татарстан, произошло опрокидывание катера. На борту судна находилось не менее шести человек. Об этом сообщает МСУТ СКР.

Как уточняет Татарстанская транспортная прокуратура, инцидент произошел возле поселка Васильево.

По факту происшествия Центральное МСУТ СК России организовало проведение доследственной проверки. В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств случившегося.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Информация о состоянии пострадавших и других деталях инцидента уточняется.

Дмитрий Зайцев