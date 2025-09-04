Татарстанские таможенники задержали несостоявшегося тренера по тхэквондо из Таджикистана

В международном аэропорту Казани задержали 30-летнего иностранного гражданина, который пытался ввезти 70 флаконов парфюма без таможенного декларирования. Мужчина прилетел из Ашхабада и выбрал «зеленый коридор» для прохождения контроля. Однако при сканировании его багажа таможенники обнаружили множество коробок, наполненных парфюмерией. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.

По словам задержанного, вся продукция предназначалась для подарков участникам различных мероприятий. Он признался, что не был знаком с таможенными правилами Евразийского экономического союза.

В результате в отношении него возбуждено административное дело по статье 16.2 Кодекса об административных правонарушениях России за недекларирование товаров.

Кроме того, во время проверки другого пассажира, 26-летнего мужчины, также были выявлены нарушения. В его багаже обнаружили 37 единиц спортивного инвентаря для тхэквондо.

Он планировал трудоустроиться тренером в спортшколу и вез эти вещи для своих будущих учеников. Как и предыдущий задержанный, он не знал о необходимости декларирования своего багажа.

В отношении него также возбуждено административное дело по той же статье Кодекса.

